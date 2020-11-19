Окупанти порушили «тишу» під Мар’їнкою, втрат немає

Окупанти порушили «тишу» під Мар’їнкою, втрат немає

Укрінформ
За минулу добу на Донбасі зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Упродовж минулої доби, 18 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. В районі населеного пункту Мар’їнка ворог застосував стрілецьку зброю", - йдеться у повідомленні.

Постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

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Від початку поточної доби, 19 листопада, порушень умов домовленостей, що набрали чинності 27 липня 2020 року, не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими захисниками.

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