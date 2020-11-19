Окупанти порушили «тишу» під Мар’їнкою, втрат немає

За минулу добу на Донбасі зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Упродовж минулої доби, 18 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. В районі населеного пункту Мар’їнка ворог застосував стрілецьку зброю", - йдеться у повідомленні.

Постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Читайте також: Російські найманці провели на Донбасі навчання із залученням «тероборони» - розвідка