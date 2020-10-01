Після перемир’я Росія має вивести своїх найманців з Донбасу – Україна в ОБСЄ

Після досягнення повної відсутності порушень перемир’я на Донбасі має відбутися виведення російських збройних формувань, найманців та техніки з окупованих територій, а також відновлення урядом України контролю над державним кордоном.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 1 жовтня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Нинішній режим припинення вогню на Донбасі, безпрецедентний за своєю тривалістю та всебічністю від початку російсько-українського збройного конфлікту, має послужити надійною основою для подальшого прогресу. Кількість порушень перемир’я має впасти до нуля та супроводжуватися виведенням важкого озброєння, російських збройних формувань, військової техніки та найманців з окупованих територій України, а також відновленням урядом України повного контролю над державним кордоном", - заявив він.

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Очільник місії України при ОБСЄ наголосив, що для цього "потрібна політична воля російської сторони – подібна до тієї, яку вона продемонструвала, віддавши накази своїм військовим дотримуватися режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення на Донбасі з 27 липня".

Водночас дипломат вказав на те, що "на сьогодні ми не спостерігаємо такої готовності з боку російської сторони". Навпаки, представники РФ у Тристоронній контактній групі фактично блокують роботу безпекової робочої групи, вимагаючи перегляду додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню та організації "спільних інспекцій" для перевірки звітів ОБСЄ.

Коментуючи ситуацію на політичному треку мирного врегулювання в рамках Мінського процесу, Цимбалюк зазначив, що до підготовки проведення місцевих виборів на окремих районах Донецької та Луганської областей – "ще довгий шлях".

"Багато роботи слід провести й у Політичній робочій групі ТКГ, вона також була заблокована попри всі зусилля посла Мореля та неодноразові заклики української делегації відновити обговорення по параграфах документів, що входять до її порядку денного", - вказав український дипломат на неконструктивну позицію РФ в ТКГ.

"Блокування будь-якого прогресу на інших треках Мінських домовленостей, таких як розведення військ та сил, відкриття нових КПВВ та взаємне звільнення утримуваних, є так само контрпродуктивним. На цих напрямках Росія також використовує різні відмовки з метою уникнення фіналізації домовленостей, або перешкоджання чи затримки виконання вже досягнутих домовленостей. Ми закликаємо російську сторону відмовитись від практики шантажу та повернутися до конструктивних консультацій в рамках ТКГ", - підкреслив Цимбалюк.

Як повідомлялося, 30 вересня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в режимі відеоконференції за участю делегацій України, Російської Федерації та за модераторством ОБСЄ. На ньому глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук закликав уповноваженого представника РФ Бориса Гризлова «не блокувати переговорний процес і зосередитися на питаннях, у вирішенні яких зацікавлені громадяни України».