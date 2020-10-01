Після перемир’я Росія має вивести своїх найманців з Донбасу – Україна в ОБСЄ

Після перемир’я Росія має вивести своїх найманців з Донбасу – Україна в ОБСЄ

Укрінформ
Після досягнення повної відсутності порушень перемир’я на Донбасі має відбутися виведення російських збройних формувань, найманців та техніки з окупованих територій, а також відновлення урядом України контролю над державним кордоном.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 1 жовтня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Нинішній режим припинення вогню на Донбасі, безпрецедентний за своєю тривалістю та всебічністю від початку російсько-українського збройного конфлікту, має послужити надійною основою для подальшого прогресу. Кількість порушень перемир’я має впасти до нуля та супроводжуватися виведенням важкого озброєння, російських збройних формувань, військової техніки та найманців з окупованих територій України, а також відновленням урядом України повного контролю над державним кордоном", - заявив він.

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Очільник місії України при ОБСЄ наголосив, що для цього "потрібна політична воля російської сторони – подібна до тієї, яку вона продемонструвала, віддавши накази своїм військовим дотримуватися режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення на Донбасі з 27 липня".

Водночас дипломат вказав на те, що "на сьогодні ми не спостерігаємо такої готовності з боку російської сторони". Навпаки, представники РФ у Тристоронній контактній групі фактично блокують роботу безпекової робочої групи, вимагаючи перегляду додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню та організації "спільних інспекцій" для перевірки звітів ОБСЄ.

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Коментуючи ситуацію на політичному треку мирного врегулювання в рамках Мінського процесу, Цимбалюк зазначив, що до підготовки проведення місцевих виборів на окремих районах Донецької та Луганської областей – "ще довгий шлях".

"Багато роботи слід провести й у Політичній робочій групі ТКГ, вона також була заблокована попри всі зусилля посла Мореля та неодноразові заклики української делегації відновити обговорення по параграфах документів, що входять до її порядку денного", - вказав український дипломат на неконструктивну позицію РФ в ТКГ.

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"Блокування будь-якого прогресу на інших треках Мінських домовленостей, таких як розведення військ та сил, відкриття нових КПВВ та взаємне звільнення утримуваних, є так само контрпродуктивним. На цих напрямках Росія також використовує різні відмовки з метою уникнення фіналізації домовленостей, або перешкоджання чи затримки виконання вже досягнутих домовленостей. Ми закликаємо російську сторону відмовитись від практики шантажу та повернутися до конструктивних консультацій в рамках ТКГ", - підкреслив Цимбалюк.

Як повідомлялося, 30 вересня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в режимі відеоконференції за участю делегацій України, Російської Федерації та за модераторством ОБСЄ. На ньому глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук закликав уповноваженого представника РФ Бориса Гризлова «не блокувати переговорний процес і зосередитися на питаннях, у вирішенні яких зацікавлені громадяни України».

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