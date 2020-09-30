ОБСЄ виявила 119 одиниць техніки окупантів за межами виділених місць зберігання

СММ ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі 119 одиниць озброєння, розміщених за межами виділених місць для зберігання озброєння, а також ще 4 одиниць озброєння, розміщених із порушенням ліній відведення

Про це йдеться у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні № 232/2020 від 29 вересня 2020 року, повідомляє Укрінформ.

"За доступними СММ даними повітряного спостереження виявлено наявність 4 одиниць озброєння, розміщених із порушенням ліній відведення, а також 119 одиниць озброєння, розміщених за лініями відведення, однак за межами виділених місць для зберігання озброєння — усі на полігонах у непідконтрольних урядові районах Донецької і Луганської областей", - йдеться у звіті.

Згідно з СММ, повітряне спостереження проводилося 24 вересня.

З порушенням ліній відведення було розміщено 1 реактивну систему залпового вогню поблизу н. п. Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська) та 1 танк і 2 зенітні ракетні комплекси біля н. п. Новоселівка (31 км на північний схід від Донецька).

Щодо озброєння, розміщеного за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння, то воно було зафіксовано на 5 полігонах російських окупаційних військ.

Так, 10 самохідних гаубиць, 2 танки та 12 одиниць буксируваної артилерії було виявлено на полігоні поблизу н. п. Міусинськ, де за тими ж даними повітряного спостереження виявлено наявність ще 31 бойової броньованої машини (згадані ББМ не підпадають під дію Мінських угод щодо відведення озброєння).

Ще 24 танки було помічено на полігоні поблизу н. п. Круглик (31 км на південний захід від Луганська).

Також 28 танків виявлено на полігоні поблизу н. п. Мануйлівка (65 км на схід від Донецька).

Крім того, 18 танків та 20 одиниць артилерії виявлено на полігоні поблизу н. п. Мирне (28 км на південний захід від Луганська), де за тими ж даними повітряного спостереження виявлено наявність 55 бойових броньованих машин (згадані ББМ не підпадають під дію Мінських угод щодо відведення озброєння).

Ще 5 танків виявлено на полігоні біля н. п. Бойківське (кол. Тельманове; 67 км на південний схід від Донецька).