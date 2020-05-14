Відновлення контролю над кордоном з РФ перекриє нелегальні потоки зброї – МОУ в ОБСЄ

Україна має відновити контроль над кордоном на окупованому Донбасі з метою припинення незаконного переміщення з Росії стрілецької зброї та легких озброєнь (SALW) і запасів звичайних боєприпасів (SCA), боротьба з чим є серед пріоритетів ОБСЄ.

На цьому наголосив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Україна стикнулася із широкомасштабним незаконним переміщенням стрілецької і легкої зброї та звичайних боєприпасів через ділянку кордону, що розташована в тимчасово окупованих районах Донбасу", - акцентував увагу іноземних дипломатів заступник глави МОУ під час засідання, присвяченого безпековому діалогу щодо SALW, SCA та розмінування.

Петренко констатував, що незаконна стрілецька та легка зброя і боєприпаси до неї продовжують сприяти нестабільності та насильству в регіоні ОБСЄ, підживлюючи організовану злочинність і тероризм.

"Реагування на величезну руйнівну та дестабілізаційну силу незаконного переміщення через національні кордони стрілецької зброї та легких озброєнь і звичайних боєприпасів має надзвичайно важливе значення для підтримки регіональної безпеки та стабільності. Залишаючись невирішеною, ця проблема продовжує впливати на погіршення гуманітарної ситуації та призводить до розпалення насильства у постраждалих від конфлікту районах", - заявив заступник глави МОУ.

Він указав, що СММ ОБСЄ регулярно звітує про таємні нічні конвої, які в'їжджають в Україну та виїжджають з неї поза офіційними пунктами пропуску. Озброєння та військова техніка з РФ потрапляють у непідконтрольні уряду України райони Донбасу різними маршрутами, у т.ч. під виглядом гуманітарної допомоги. І щоразу переміщення цих конвоїв та вантажів на територію України відбувається з порушенням її територіальної цілісності й суверенітету.

"Такі дії суперечать букві та духу норм і принципів ОБСЄ у сфері стрілецької зброї та легких озброєнь і запасів звичайних боєприпасів, а також підривають подальші глобальні та регіональні зусилля на цьому напрямі. Вони також розмивають установлені на міжнародному рівні експортні процедури контролю та ліцензування, що забезпечують ефективний митний і прикордонний контроль", - заявив Петренко.

Утрати серед українських військових і цивільних, руйнування інфраструктури та забруднення довкілля – все це є наслідком використання незаконно поставлених на Донбас з Росії озброєнь та боєприпасів, констатував він. Ця ситуація "потребує ефективного та колективного реагування".

"Єдиний реальний спосіб зупинити цю негативну тенденцію – відновлення повного контролю з боку уряду України над усією ділянкою нашого міжнародно визнаного державного кордону. Прогрес у цьому напрямку суттєво зміцнить безпеку всього регіону ОБСЄ і припинить подальше дестабілізаційне переміщення зброї та боєприпасів", - наголосив заступник очільника МОУ.