ОБСЄ повідомляє про збільшення кількості порушень "тиші" на Донеччині

СММ ОБСЄ у період із вечора 8 до вечора 9 травня констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донеччині та зменшення кількості таких порушень у Луганській області.

Про це йдеться у щоденному звіті № 111/2020 СММ ОБСЄ від 11 травня 2020 року.

«У період із вечора 8 до вечора 9 травня СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та зменшення їхньої кількості в Луганській області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що у період із вечора 9 до вечора 10 травня СММ ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та збільшення їхньої кількості в Луганській області, якщо порівнювати з попередньою добою.

«Вогонь зі стрілецької зброї відкрили, за оцінкою, у напрямку безпілотного літального апарата СММ малого радіуса дії, що пролітав поблизу Шимшинівки Луганської області», - зазначається у звіті.

У СММ ОБСЄ поінформували, що члени збройних формувань і далі забороняли патрулям СММ ОБСЄ доступ на блокпостах вздовж офіційних дорожніх коридорів у Донецькій і Луганській областях.

«СММ продовжувала здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів в районах Станиці Луганської та Золотого. Місія зафіксувала порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення у районі Петрівського», - повідомили у Місії.

Уточнюється, що СММ ОБСЄ продовжувала спостерігати за ситуацією, у якій на тлі спалаху COVID-19 опинилися цивільні особи, зокрема на контрольних пунктах в'їзду-виїзду та відповідних блокпостах у Донецькій і Луганській областях.

«Місія здійснювала моніторинг подій на вшанування Дня перемоги, а також Дня пам'яті та примирення по всій Україні. СММ констатували спокійну ситуацію на південному сході Херсонської області», - уточнюється у повідомленні.

Як зазначається, патрулі СММ ОБСЄ і далі стикалися з обмеженнями свободи пересування у непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей, зокрема на блокпостах збройних формувань та до місця розміщення відведеного важкого озброєння.