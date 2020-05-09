На Донбасі почастішали порушення "тиші" - ОБСЄ

Спостерігачі СММ ОБСЄ заявляють про збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ № 109/2020 від 8 травня.

"У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, також зафіксувавши більше вибухів (приблизно 150), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 85 вибухів)", - зазначається у повідомленні.

Як указується, більшість порушень режиму припинення вогню, зокрема більшість вибухів, зафіксовано в районах на південний захід і північний захід від Ясинуватої (непідконтрольна урядові, 16 км на північний схід від Донецька), в радіусі 5 км від Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька), а також неподалік ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька).

У Луганській області СММ виявила збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (приблизно 125), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 50 вибухів).

"Більшість порушень режиму припинення вогню, у тому числі більшість вибухів (деякі з яких оцінені як розриви артилерійських снарядів), зафіксовано в районах на північний схід, південний схід, південний захід і північний захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська), на південний захід від н. п. Кряківка (підконтрольний урядові, 38 км на північний захід від Луганська) та на південний схід від н. п. Муратове (підконтрольний урядові, 51 км на північний захід від Луганська)", - зазначається у звіті.

Фото: ОБСЄ