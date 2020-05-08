Росія хоче обмежити доступ ОБСЄ на Донбасі - Україна висловила протест

Українська сторона не має наміру обговорювати висунуті Росією в рамках Тристоронньої контактної групи пропозиції щодо обмеження доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до ОРДЛО, оскільки місія має зберігати повну свободу у пересуванні відповідно до свого мандату.

На цьому наголосив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Українська сторона не буде обговорювати суть так званих "правил семи вимог доступу СММ ОБСЄ до ОРДО та ОРЛО, висунутих Російською Федерацією та її маріонетками у рамках Тристоронньої контактної групи, оскільки ми дотримуємося принципової позиції, що жодна із сторін не має права порушувати свободу СММ у виконанні свого мандату", - заявив він.

При цьому, додав дипломат, Україна готова заслухати практичні кроки задля забезпечення безпечного та вільного доступу СММ ОБСЄ по всій території України, передусім, на тимчасово окупованих територіях.

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Цимбалюк привернув увагу делегацій країн-учасниць ОБСЄ до систематичної заборони з боку російських окупаційних сил у доступі патрулів СММ до непідконтрольних урядові районів Донецької та Луганської областей офіційними дорожніми коридорами. Він наголосив, що Україна засуджує ці кричущі порушення Росією мандату Місії та Мінських домовленостей та закликає держави-учасниці ОБСЄ здійснити тиск на Росію, щоб вона негайно припинила ці обмеження.

"Уряд України повністю поважає політику СММ ОБСЄ та її головного монітора посла Чевіка (глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік - ред.), а також практичні заходи, що вживаються Місією заради протидії загрозам, пов’язаним з пандемією COVID-19, зокрема щодо захисту здоров’я спостерігачів СММ", - заявив український посол.

Як повідомлялося, з 21 березня члени незаконних збройних формувань на перепускних пунктах у Донецькій та Луганській областях не надають дозволу на прохід патрулів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на неконтрольовані урядом території та у зворотному напрямку. ЄС у своїй заяві з цього приводу закликав Росію не створювати нових перешкод для зусиль в рамках Нормандського формату та Мінського процесу.