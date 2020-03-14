Уряд поки не вирішив, чи закривати КПВВ на Донбасі

Рішення щодо зміни порядку пропуску громадян України на лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями, у зв’язку із запровадженням карантину внаслідок загрози епідемії коронавірусу, поки що не прийнято.

Про це сказав голова державної прикордонної служби України Сергій Дайнеко під час брифінгу 14 березня після позачергового засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“По лінії розмежування рішення ще в стадії вирішення. Рішення ще немає”, - сказав Дайнеко.

Як повідомлялося, 14 березня на виконання рішень РНБОУ щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні Кабінет міністрів на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України Covid-19.

Документом передбачено тимчасово, з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня, закрити пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за виключенням низки категорій громадян).

Також запроваджено тимчасову заборону, з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня, перетину державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за виключенням низки категорій громадян).

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Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

На даний момент в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 147 838 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 976), Італії (17 660), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 539 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 718 людини.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.

Фото: ДПСУ