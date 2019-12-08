Акція "Червоні лінії" у Рівному пройшла у форматі відкритого мікрофона

Кілька сотень рівнян прийшло на Майдан Незалежності на підтримку акції «Червоні лінії для Зеленського».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми прийшли сьогодні сюди, аби нагадати Президенту України, щоб він із Парижа не привіз нам велике розчарування, я вже не кажу про можливу зраду мільйонам українців, інтересам України. Європі треба нагадати, що це ми, Україна, зупинили агресора, це ми мало не щодня гинемо на сході України, аби був мир в тій же Європі. Тому – жодних поступок перед агресором, жодних виборів під дулами автоматів, жодних автономій та інших компромісів щодо українського євроатлантичного вибору – ось наші «червоні лінії» для Володимира Зеленського», - сказав кореспонденту агентства один із учасників акції у Рівному, громадський активіст Степан Василевський.

Сама ж акція відбувалася у форматі «відкритого мікрофону» - кожен мав можливість висловлювати свою позицію щодо завтрашньої зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки».

Також присутні на Майдані Незалежності у Рівному вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих під час пожежі в одеському коледжі.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 8 грудня, на Майдані Незалежності у Києві та в низці міст України проходять віче, аби нагадати владі про “червоні лінії” напередодні зустрічі лідерів країни “нормандської четвірки”.

Раніше політичні партії "Європейська солідарність", "Голос" і ВО "Батьківщина" зробили спільну заяву щодо недопущення порушення національних інтересів України під час переговорів в нормандському форматі.

Зустріч лідерів країн-учасниць нормандського формату запланована на 9 грудня у Парижі. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що на зустрічі лідерів країн нормандського формату "зради" не буде, та закликав українців довіряти йому.

Фото: radiotrek.rv.ua