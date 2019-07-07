У Sea Breeze-2019 беруть участь військові з 19 країн світу

В українсько-американському командно-штабному навчанні "Sea Breeze – 2019" беруть участь майже 3 тисячі військових із 19 країн світу.

Про це повідомляється у на сторінці Офісу президента України у Twitter.

"Майже три тисячі військовослужбовців з 19 країн беруть участь у навчаннях у Чорному морі. У день ВМС Володимир Зеленський відвідав Одесу, щоб особисто привітати моряків та учасників навчання "Sea Breeze – 2019", - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 7 липня, Президент України Володимир Зеленський відвідав місця стоянки фрегата «Торонто» ВМС Канади, есмінця «Дункан» ВМС Великої Британії, українського десантно-штурмового катера «Станіслав», а також фрегата «Гетьман Сагайдачний» ВМС Збройних сил України.

Глава держави також ознайомився з перебігом українсько-американського командно-штабного навчання Sea Breeze – 2019.

З 1 по 12 липня 2019 на півдні України проходять навчаннях Sea Breeze – 2019 . Навчання проходять у чотири етапи. Основні зусилля під час навчань спрямовуються на відпрацювання контролю та захисту морських комунікацій, важливої берегової інфраструктури.