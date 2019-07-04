Sea Breeze: українські й американські морпіхи провели бойові стрільби

Мінометники підрозділів морської піхоти України та США здійснили бойові стрільби в межах програми українсько-американського навчання Sea Breeze-2019.

Вогонь вели по цілях, що були на різній відстані від місця розташуваня мінометних батарей, з відкритих та прихованих позицій, повідомляє прес-служба ЗСУ.

"Мінометні розрахунки вели стрільбу по визначених цілях, що перебували на різній відстані від місця розташуваня мінометних батарей, з відкритих та прихованих позицій. Завдання ускладнювали ввідні керівництва навчань. Тому деякі цілі визначали відповідно до інформації артилерійської розвідки і корегувальників вогню в процесі виконання стрільб. Попри жорсткі нормативи та ліміт часу, всі розрахунки вразили виявлені цілі влучним мінометним вогнем", - зазначили в штабі навчання Sea Breeze-2019.

Відео: Телерадіостудія Бриз МО України

Більшість військових, які брали участь у стрільбах - підрозділах морської піхоти ВМС України і підрозділах американської армії - мають за плечима чималий бойовий досвід, зауважується у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у морському компоненті навчання Sea Breeze-2019 передбачено не лише артилерійські стрільби, а й висадки груп та вдосконалення взаємодії спеціальних підрозділів. Також новацією навчань стане відпрацювання річкового елемента на річці Дунай. У маневрах Sea Breeze 2019 візьмуть участь кораблі, авіаційна техніка та військові як країн-членів НАТО, так і їхніх союзників. Першу групу представлятимуть США, Великобританія, Канада, Італія, Туреччина, Польща, Норвегія, Болгарія, Греція, Румунія, Данія, Латвія, Естонія, до другої увійшли ОАЕ, Швеція, Україна, Молдова, Грузія.

Загалом в навчаннях Sea Breeze-2019, що триває в районі Одеси, беруть участь близько 30 кораблів, 24 літаки та понад три тисячі військових із різних країн світу.

ЧФ РФ вдався до провокацій і перекрив район площею 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі, де мала бути одна з локацій Sea Breeze-2019.

Щорічні військові багатонаціональні навчання Sea Breeze проводяться з 1997 року.

Фото: МОУ