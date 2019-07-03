Sea Breeze-2019: в Одесі тренувалися дайвери з шести країн

В Одеському порту в межах навчань Sea Breeze-2019 працювали в одній команді 125 військових водолазів з шести країн. Дайвери перевіряли обладнання, готуючись до виконання підводних операцій, щоб обмінятись досвідом.

Про це повідомляє пресслужба ЗСУ, пославшись на керівника навчань Sea Breeze-2019 з української сторони контр-адмірала Олексія Неїжпапу.

"Після виходу з окупованого російською владою Криму в лавах Військово-Морських Сил ЗСУ майже не було підготовлених дайверів та нормального обладнання, за допомогою якого можна було б успішно діяти під водою. Довелось у 2014 році все відновлювати ледь не з нуля. І зараз у нас велика група фахівців, що можуть працювати під водою. Ми набували досвіду на спільних тренуваннях з нашими партнерами на навчанні Sea Breeze-2019, і зараз водолазний компонент набуває своїх спроможностей", - зазначив заступник командувача ВМС ЗСУ Неїжпапа.

За словами контр-адмірала, українські водолази постійно вдосконалюють прийоми дій під водою і досягли вже дуже непоганих результатів.

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Після сьогоднішніх тренувань на водолазів чекає спільне завдання. Контури його окреслив керівник водолазного компоненту Sea Breeze-2019 - начальник пошуково-рятувальної служби ВМС капітан 1 рангу Олексій Нестеров.

Навчання «Sea Breeze-2019» в Одесі / Фото: mil.gov.ua

"За сценарієм навчання, доведеться відреагувати на ситуацію, коли при заході до пункту базування підірветься корабель. За командою зі штабу управління силами водолазам потрібно буде знайти вибухонебезпечний предмет, ідентифікувати його, провести розмінування, а потім провести роботи щодо затонулого об’єкта", - уточнив Нестеров.

Напередодні в Одесі пройшов перший медіадень Sea Breeze-2019 "Дайвінг". Водолази з Грузії, Великої Британії, Канади та України показували спорядження, розповідали про тонкощі своєї роботи. Потім було показано кілька варіантів порятунку водолаза, якому за легендою під водою стає погано.

Навчання з порятунку водолаза у межах Sea Breeze / Фото: Ляшонок Ніна та Зозуля Юлій, Укрінформ

Як повідомлялося, в Одесі стартували міжнародні навчання Sea Breeze-2019. До участі в навчанні залучено близько 30 кораблів, 24 літаки та понад три тисячі військових із різних країн світу.

ЧФ РФ вдався до провокацій і перекрив район площею 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі, де мала бути одна з локацій навчання Sea Breeze-2019.