На Sea Breeze прямують три кораблі країн НАТО
Про це повідомляє Bosphorus Observer.
«Фрегат класу Halifax HMCS Toronto, британський есмінець HMS Duncan та турецький фрегат класу Yavuz TCG Turgutreis пройшли Босфор, увійшли в Чорне море для участі у навчаннях Sea Breeze», - вказано у повідомленні.
Halifax class @RCN_MRC frigate @SNMG_2 flagship @HMCS_NCSM_TOR, @RoyalNavy Type45 Daring class destroyer @HMSDuncan & Turkish Navy Yavuz class MEKO200 frigate TCG Turgutreis F241 transited Bosphorus & entered the BlackSea en route to participate in @ExSeaBreeze #ExerciseSeaBreeze pic.twitter.com/zrRX0vm9GY— Yörük Işık (@YorukIsik) 2 липня 2019 р.
Turkish Navy Yavuz class MEKO200 frigate TCG Turgutreis F241 transited Bosphorus towards the Black Sea to participate in @ExSeaBreeze #BarışınGüvencesi #ExerciseSeaBreeze #SB19 📷 @LeCetin pic.twitter.com/0z0PjH9ryD— Yörük Işık (@YorukIsik) 2 липня 2019 р.
Кораблі здійснили прохід Босфором ввечері у вівторок.
Як повідомлялося, в Одесі 1 липня стартували міжнародні навчання Sea Breeze - 2019. Участь в навчанні візьме близько 30 кораблів, 24 літаки та понад три тисячі військових із різних країн світу. Вчора Російська Федерація вдалася до провокацій та перекрила район площею у 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі, де мала бути одна з локацій міжнародних навчань Sea Breeze-2019.
Перше фото: @YorukIsik