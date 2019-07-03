На Sea Breeze прямують три кораблі країн НАТО

Фрегат ВМС Канади HMCS Toronto, британський есмінець HMS Duncan та турецький фрегат TCG Turgutreis пройшли Босфор та прямують до Одеси для участі в навчаннях Sea Breeze 2019.

Про це повідомляє Bosphorus Observer.

«Фрегат класу Halifax HMCS Toronto, британський есмінець HMS Duncan та турецький фрегат класу Yavuz TCG Turgutreis пройшли Босфор, увійшли в Чорне море для участі у навчаннях Sea Breeze», - вказано у повідомленні.

Кораблі здійснили прохід Босфором ввечері у вівторок.

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Як повідомлялося, в Одесі 1 липня стартували міжнародні навчання Sea Breeze - 2019. Участь в навчанні візьме близько 30 кораблів, 24 літаки та понад три тисячі військових із різних країн світу. Вчора Російська Федерація вдалася до провокацій та перекрила район площею у 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі, де мала бути одна з локацій міжнародних навчань Sea Breeze-2019.

Перше фото: @YorukIsik