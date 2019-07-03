На Sea Breeze прямують три кораблі країн НАТО

На Sea Breeze прямують три кораблі країн НАТО

Фото
Укрінформ
Фрегат ВМС Канади HMCS Toronto, британський есмінець HMS Duncan та турецький фрегат TCG Turgutreis пройшли Босфор та прямують до Одеси для участі в навчаннях Sea Breeze 2019.

Про це повідомляє Bosphorus Observer.

«Фрегат класу Halifax HMCS Toronto, британський есмінець HMS Duncan та турецький фрегат класу Yavuz TCG Turgutreis пройшли Босфор, увійшли в Чорне море для участі у навчаннях Sea Breeze», - вказано у повідомленні.

Кораблі здійснили прохід Босфором ввечері у вівторок.

Читайте також: РФ перекрила район навчань Sea Breeze

Як повідомлялося, в Одесі 1 липня стартували міжнародні навчання Sea Breeze - 2019. Участь в навчанні візьме близько 30 кораблів, 24 літаки та понад три тисячі військових із різних країн світу. Вчора Російська Федерація вдалася до провокацій та перекрила район площею у 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі, де мала бути одна з локацій міжнародних навчань Sea Breeze-2019.

Перше фото: @YorukIsik 

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-