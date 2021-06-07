У Львові пройде конкурс «Галицька господиня» для незрячих жінок

У Львові завтра, 8 червня, у приміщенні спецбібліотеки ім. Т. Г. Шевченка відбудеться кулінарний конкурс для незрячих господинь.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.

Зазначається, що конкурс «Галицька господиня» розпочнеться о 12.00. За словами керівниці Львівського осередку УТОС (Українське товариство сліпих) Любові Кукурузи, конкурс відбувається понад 10 років поспіль, і він є надзвичайно популярним серед львів’ян з інвалідністю по зору. Цьогоріч його учасниці готуватимуть кондитерські вироби.

Громадська організація «Львівська територіальна первинна організація Всеукраїнської організації інвалідів «Українське товариство сліпих» є неприбутковою громадською організацією і налічує близько 650 осіб з порушенням зору 1 та 2 груп. Свою діяльність організація провадить з листопада 1939 року як осередок незрячих на Львівщині, а з 1959 року — як окремий структурний підрозділ Всеукраїнської організації УТОСу.