В Івано-Франківську створять пекарню, де працюватимуть люди з ментальними розладами
Як передає Укрінформ, про це повідомив депутат Івано-Франківської міської ради Роман Харук у Фейсбуці.
«Цього року у Бюджеті участі Івано-Франківська здобув перемогу саме такий проект - «Облаштування інклюзивної сонячної пекарні «Радість без меж» при парафії Матері Божої Неустанної помочі. До роботи у пекарні будуть залучені особливі працівники зі синдромом Дауна та ментальними розладами, яких навчать випікати хліб, тістечка, пиріжки, кекси та інші смаколики», - повідомив Харук.
Він зауважив, що такий бізнес є соціальним, а тому частину прибутків він скеровує на розв’язання актуальних проблем.
Відомо, що загальний кошторис бюджету пекарні «Радість без меж» складає 300 тис. грн. Її створення в Івано-Франківську підтримали понад 1,5 тисячі мешканців.
Бюджет участі – демократичний процес, який надає можливість кожному жителю брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету через створення проєктів для покращення життя міста та голосування за них.
В Івано-Франківську на програму «Бюджет участі – 2021» скерували майже 20 млн грн. Перемогу отримали 62 проєкти.
Фото з відкритих джерел