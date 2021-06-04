В Івано-Франківську створять пекарню, де працюватимуть люди з ментальними розладами

В Івано-Франківську створять пекарню «Радість без меж», в якій працюватимуть люди із синдромом Дауна та ментальними розладами.

Як передає Укрінформ, про це повідомив депутат Івано-Франківської міської ради Роман Харук у Фейсбуці.

«Цього року у Бюджеті участі Івано-Франківська здобув перемогу саме такий проект - «Облаштування інклюзивної сонячної пекарні «Радість без меж» при парафії Матері Божої Неустанної помочі. До роботи у пекарні будуть залучені особливі працівники зі синдромом Дауна та ментальними розладами, яких навчать випікати хліб, тістечка, пиріжки, кекси та інші смаколики», - повідомив Харук.

Він зауважив, що такий бізнес є соціальним, а тому частину прибутків він скеровує на розв’язання актуальних проблем.

Відомо, що загальний кошторис бюджету пекарні «Радість без меж» складає 300 тис. грн. Її створення в Івано-Франківську підтримали понад 1,5 тисячі мешканців.

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Бюджет участі – демократичний процес, який надає можливість кожному жителю брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету через створення проєктів для покращення життя міста та голосування за них.

В Івано-Франківську на програму «Бюджет участі – 2021» скерували майже 20 млн грн. Перемогу отримали 62 проєкти.

Фото з відкритих джерел