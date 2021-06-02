У Маріуполі людей з функціональними порушеннями зору навчають скандинавській ходьбі

Безкоштовні тренування проходять двічі на тиждень на Лівобережному пляжі.

Про це повідомляє Суспільне Донбас, передає Укрінформ.

Заняття у клубі «М-спорт» починаються з зарядки о сьомій ранку, далі за допомогою спеціальних палиць люди йдуть пішки вздовж берега Азовського моря.

За словами тренера клубу зі скандинавської ходьби Олександра Кострикіна, скандинавська ходьба на свіжому повітрі корисна для людей з порушеннями зору.

«Це рух плечового суглоба, що дуже важливо, тому що йде кровообіг до голови», - розповідає тренер клубу.

Як зазначається у повідомленні, учасники тренувань за дві години долають пішки до 11 кілометрів.

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Ініціювала заняття голова правління Маріупольського товариства сліпих Олена Кочетова, а палиці для них придбали за кошти комунального підприємства «М-спорт».

Наразі у клубі займаються 16 людей з функціональними порушеннями зору. До тренувань можуть долучитись усі охочі.

Фото з відкритих джерел