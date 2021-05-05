На Волині пенсіонерки практикують скандинавську ходьбу

Щодня 18 жінок ходять з палицями на місцевому стадіоні в смт Турійськ.

Про це йдеться у сюжеті Суспільне Волинь, передає Укрінформ.

Моду на скандинавську ходьбу започаткувала Людмила Футала. Вона почала ходити з палицями шість років тому, а дізналась про цей вид спорту з телебачення.

За її словами, спочатку важливо підібрати спеціальні палиці. Для цього варто свій зріст помножити на коефіцієнт 0, 68. Результат – це довжина палиці, яка необхідна, щоб утворився прямий кут.

Команду однодумців зібрала швидко. Наймолодшій учасниці 65 років, а найстаршій – 80. Займаються спортом вже півтора року за будь-якої погоди.

Кожна пенсіонерка, окрім скандинавської ходьби, має й інше захоплення. Більшість співають, вишивають та малюють.

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Долучитися до занять можуть всі охочі, головне – бажання та мотивація.

Фото з відкритих джерел та Суспільне Волинь