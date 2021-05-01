Чернігівець Павло Деркач пробіг свій сотий марафон

Спортсмен із Чернігова, 36-річний Павло Деркач, здолав свій сотий марафон - до такої мети він ішов три роки.

Про це бігун повідомив кореспонденту Укрінформу.

«Я - аматор, бігати почав десь у 25 років. Перший марафон пробіг у Харкові 29 квітня 2018-го, а сотий вирішив провести вдома, у колі друзів рівно через три роки. Друзі бігли різні дистанції - в залежності від свого бажання і підготовки. Але поруч зі мною постійно хтось був», - розповів Деркач.

За словами спортсмена, 99-й марафон він пробіг у Києві 25 квітня п. р. під час проведення Kyiv Euro Marathon 2021, який проходив у столиці за підтримки Представництва Євросоюзу в Україні. А вже 29-го числа досяг своєї високої цілі. Того дня він почувався дуже щасливим.

Деркач додав, що в Україні небагато людей, які пробігли 100 марафонів, і в Чернігові таких теж, імовірно, немає. Особисто він знає киян, у послужному списку яких 38 і 66 марафонських забігів, а про тих, у кого більше 100 - взагалі не чув. Зате знайомий із білорусом, за плечима якого 900 марафонів. Тож Павлу, схоже, є куди тягнутися.

«Рух - це життя, і зупинятися я не збираюся. Адже в бігу я знайшов себе», - зауважив марафонець.

Судячи з коментарів на різних сторінках у Фейсбуці, друзі, знайомі й незнайомі Деркача в захопленні від сили волі й цілеспрямованості спортсмена.

«100 марафонів за 3 роки... очманіти! Марафон раз на 10-11 днів. Удачі, Павле!», - йдеться в одному з дописів.

На своїй сторінці в соцмережі Деркач подякував усім, хто його підтримував на дистанції бігом поруч, хто виготовляв медальки та мотиваційні таблички, готував смаколики і створював святкову атмосферу. Окрему подяку він висловив своїй родині «за адекватну реакцію» на його бігові ідеї, підтримку та любов.

Фото: Павло Деркач, Фейсбук