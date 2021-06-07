В Україні стартувала кампанія з безпечності продуктів харчування «А дитині можна?»

Кампанія розповідатиме фермерам і споживачам за якими ознаками обрати безпечний продукт.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє «Програма USAID з аграрного і сільського розвитку – АГРО», передає Укрінформ.

«Малі та мікрофермери, які виробляють продукти харчування на продаж, переважно не знають, що впливає на безпечність вироблених ними продуктів, та як зробити своє виробництво безпечнішим. Порушуючи технологію виробництва, правила гігієни, внесення добрив чи зберігання, фермер може свідомо чи ні продавати небезпечні для здоров'я продукти», - йдеться у повідомленні.

Проєкт про важливість відповідально виробляти і свідомо споживати харчові продукти. Він допоможе фермерам та споживачам відповісти на питання: а чи можна це дитині?

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Інформаційно-адвокаційна кампанія стартувала за підтримки «USAID_АГРО». Дізнатися про якість харчових продуктів можна на Фейсбук-сторінці кампанії

Фото з відкритих джерел