Німецька компанія виробляє паперові упаковки для продуктів харчування

Нова упаковка не містить жодної пластмаси і може бути легко перероблена після використання.

Про це повідомляє науковий сайт Inceptive Mind, передає Укрінформ.

«В рамках проєкту «BioActiveMaterials» дослідники представили інноваційний, стійкий та екологічно чистий розчин для упаковки харчових продуктів. Внутрішня поверхня паперу покривається сумішшю білків та восків, що забезпечує його тривалу стабільність», - йдеться у повідомленні.

Білки діють як кисневий бар’єрний шар, а воски утворюють водяну пароізоляцію, запобігаючи швидкому висиханню та гниттю фруктів та овочів. Біодобавки мають антиоксидантну та антимікробну дію.

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Крім того, білки екстрагуються з такими рослинами - ріпак, люпин, соняшник. Також використовується бджолиний віск та віск, отриманий із мексиканського куща канделілли та з бразильської пальми карнауби. Ці воски біологічно розкладаються, дозволені для контакту з продуктами харчування та доступні на ринку.

Партнери проєкту вже експериментують з концепціями нанесення покриття безпосередньо на фрукти та овочі, тим самим продовжуючи терміни їх зберігання.

Фото з відкритих джерел