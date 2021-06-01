У Сумах розробили біоупаковку для продуктів харчування

У Сумському національному аграрному університеті розробили технологію створення біоупаковки для продуктів, при виготовленні якої використовують харчові відходи та біополімери.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів викладач Сумського національного аграрного університету, співзасновник та директор ТОВ «FoodBIOPack» Дмитро Бідюк.

«Ми із студенткою 5-го курсу кафедри технології харчування Тетяною Ярмош створили біоупаковку, яку назвали FoodWastePack, що означає пакування з харчових відходів. Вона використовується для харчової продукції», - розповів Бідюк.

За його словами, така упаковка складається на 50% з харчових відходів, які використовуються як наповнювачі – подрібнені залишки овочів, фруктів, шкаралупи горіхів, яєць та інші, а ще 50% – це зв’язуючі компоненти, а саме біополімери, які можна отримувати з кісток тварин і риби.

Ярмош зауважує, що така упаковка одноразова і може бути їстівною. Біоупаковка ще й водорозчинна, тому в ній можна зберігати каву з цукром, які для приготування напою достатньо залити кип’яченою водою. Крім того, розробники експериментували зі зберіганням у ній пасерованих в олії овочів для приготування супів. Таке пакування також можна додати з концентратом в окріп, де воно повністю розчиниться.

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Якщо біоупаковку виробляють з відходів овочів та фруктів, її можна навіть з’їсти. Ту, де є шкаралупи горів і яєць, не варто вживати, а компостувати та отримувати добрива.

Окрім біопакування в університеті експериментують зі створенням етикеток для пластикових пляшок за аналогічною технологією. Такі упаковки та етикетки безпечні для довкілля, а для їх фарбування використовують натуральні барвники.

Фото: Тетяна Ярмош