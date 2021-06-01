У Сумах розробили біоупаковку для продуктів харчування
Про це кореспонденту Укрінформу розповів викладач Сумського національного аграрного університету, співзасновник та директор ТОВ «FoodBIOPack» Дмитро Бідюк.
«Ми із студенткою 5-го курсу кафедри технології харчування Тетяною Ярмош створили біоупаковку, яку назвали FoodWastePack, що означає пакування з харчових відходів. Вона використовується для харчової продукції», - розповів Бідюк.
За його словами, така упаковка складається на 50% з харчових відходів, які використовуються як наповнювачі – подрібнені залишки овочів, фруктів, шкаралупи горіхів, яєць та інші, а ще 50% – це зв’язуючі компоненти, а саме біополімери, які можна отримувати з кісток тварин і риби.
Ярмош зауважує, що така упаковка одноразова і може бути їстівною. Біоупаковка ще й водорозчинна, тому в ній можна зберігати каву з цукром, які для приготування напою достатньо залити кип’яченою водою. Крім того, розробники експериментували зі зберіганням у ній пасерованих в олії овочів для приготування супів. Таке пакування також можна додати з концентратом в окріп, де воно повністю розчиниться.
Якщо біоупаковку виробляють з відходів овочів та фруктів, її можна навіть з’їсти. Ту, де є шкаралупи горів і яєць, не варто вживати, а компостувати та отримувати добрива.
Окрім біопакування в університеті експериментують зі створенням етикеток для пластикових пляшок за аналогічною технологією. Такі упаковки та етикетки безпечні для довкілля, а для їх фарбування використовують натуральні барвники.
Фото: Тетяна Ярмош