Український стартап продає папір з опалого листя

Компанія вже виготовила партію з двох тонн паперу.

Про це йдеться на Фейсбук-сторінці компанії, передає Укрінформ

Це крафт-папір зі щільністю 80 та 90 г/м2. Він має відповідні фізичні і механічні характеристики, що робить його придатним для пакування, виробництва упаковок тощо.

Як зазначається на сайті компанії, у шкільні роки винахідник Валентин Фречка навчався у Малій Академії наук. Разом зі своїм викладачем він створив технологію з високопродуктивного отримання целюлози з опалого листя, як матеріалу для виробництва паперу. У 2017 році він представив дослідницький проєкт на декількох екологічних конкурсах, а вже у 2019 році отримав патент на технологію переробки листя з подальшим виробництвом паперу. «Науково-виробниче підприємство RE-Leaf PAPER» Валентин Фречка заснував у партнерстві з Андрієм Варцабою в 2020 році.

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Наразі він прагне виготовляти п’ять тонн паперової продукції щомісяця.

Фото з відкритих джерел