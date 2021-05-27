У центрі Ужгорода дітей навчали переробляти пластик
Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу розповіла член ГО «Зелений варош» Ірина Міллер.
За її словами, така майстерня надана угорськими колегами у межах екоосвітнього проєкту.
«Наша мета показати дітям, що таке переробка вторинної сировини. На коротких екоекскурсіях, що тривають близько 45 хвилин, діти дізнаються, навіщо і як саме треба сортувати сміття та що можна виготовити із нього», - каже Міллер.
За її словами, на заходи організатори запросили учнів 2-6 класів. Діти мали принести зібрані ними пластикові кришечки та виготовити в майстерні, наприклад, горщик, у який згодом вдома вони посадять квітку.
Акція в Ужгороді відбувається в межах проєкту «5 країн - 1 річка», що реалізується за підтримки Erasmus+ у міжнародному співробітництві Угорщини, Словаччини, Румунії, Сербії та України. Ці країни об'єднує одна - очищення річки Тиси від пластикового забруднення шляхом навчання молодого покоління, взаємодії на місцях та позитивній міжнародній співпраці.
Фото: ГО «Зелений варош»