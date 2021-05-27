У центрі Ужгорода дітей навчали переробляти пластик

В Ужгороді на набережній протягом усього дня 27 травня працює мобільна майстерня з переробки пластику «MüMü», де дітям показують, як сортувати сміття і що можна з нього зробити.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу розповіла член ГО «Зелений варош» Ірина Міллер.

За її словами, така майстерня надана угорськими колегами у межах екоосвітнього проєкту.

«Наша мета показати дітям, що таке переробка вторинної сировини. На коротких екоекскурсіях, що тривають близько 45 хвилин, діти дізнаються, навіщо і як саме треба сортувати сміття та що можна виготовити із нього», - каже Міллер.

За її словами, на заходи організатори запросили учнів 2-6 класів. Діти мали принести зібрані ними пластикові кришечки та виготовити в майстерні, наприклад, горщик, у який згодом вдома вони посадять квітку.

Як повідомили в ГО «Зелений варош», пластикова майстерня вже була презентована в трьох населених пунктах на річці Тиса в Угорщині. Тепер триває її презентація в Україні: 24-25 травня майстерня працювала в селищі Ясіня, з 26 травня нею користувалися діти в НВК «ЗОШ І ст. з угорською мовою навчання – угорськомовна гімназія».

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Акція в Ужгороді відбувається в межах проєкту «5 країн - 1 річка», що реалізується за підтримки Erasmus+ у міжнародному співробітництві Угорщини, Словаччини, Румунії, Сербії та України. Ці країни об'єднує одна - очищення річки Тиси від пластикового забруднення шляхом навчання молодого покоління, взаємодії на місцях та позитивній міжнародній співпраці.

Фото: ГО «Зелений варош»