В Африці з пластикових відходів виготовляють цеглу

У Кенії виготовляють цеглу із пластику, яка важить удвічі менше, ніж бетонні блоки.

Про це йдеться у сюжеті Deutsche Welle, передає Укрінформ.

Виготовленням такої цегли займається підприємиця Нзамбі Маті

«Тут, в Найробі, ми щодня виробляємо близько 500 тонн пластикових відходів. І лише частина цього переробляється»,- зазначає Нзамбі Маті.

Подрібнені частини твердого сміття змішують із піском, а сам пластик слугує поєднувальною речовиною. Пластикові гранули та пісок нагрівають до високих температур. І вже потім готову суміш пресують, аби сформувати цеглину.

Компанія Нзамбі може виготовляти понад 1500 таких пластикових блоків на день. Наразі ці матеріали використовують для бруківки. Проте Нзамбі Маті хоче продукувати в майбутньому будівельну цеглу. Компанія у пошуку нових партнерів для застосування такого рішення не лише у Кенії, але в усій Африці.

Фото з відкритих джерел