У Берліні функціонує ресторан з концепцією «нуль відходів»

Ресторан «Frea» у Берліні готує веганські страви та не продукує сміття, а його власники підтримують ідею «zero waste».

Про це йдеться у сюжеті Deutsche Welle, передає Укрінформ.

«Було трохи складно займатися усім самостійно. Ми також мали знайти потрібних партнерів, які б доставляли усе, що ми готуємо без упаковок та пластику», – зазначає засновник ресторану Девід Сачі.

Відходи в ресторані зводять до мінімуму. І все, що не з’їдають відвідувачі – компостують. Таким чином утворюється органічне добриво. Із залишків їжі роблять інші страви: соуси із овочів, картопляні чипси із лушпиння, морозиво із коренеплодів.

У закладі відвідувачі можуть побачити лише пластикові картини на стінах. Абажури для ламп зроблені із грибних волокон.

Щороку на одного німця припадає приблизно 40 кг пластикових упаковок. І лише 15% такого сміття переробляють.

Фото з відкритих джерел