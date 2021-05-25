У Берліні функціонує ресторан з концепцією «нуль відходів»
Про це йдеться у сюжеті Deutsche Welle, передає Укрінформ.
«Було трохи складно займатися усім самостійно. Ми також мали знайти потрібних партнерів, які б доставляли усе, що ми готуємо без упаковок та пластику», – зазначає засновник ресторану Девід Сачі.
Відходи в ресторані зводять до мінімуму. І все, що не з’їдають відвідувачі – компостують. Таким чином утворюється органічне добриво. Із залишків їжі роблять інші страви: соуси із овочів, картопляні чипси із лушпиння, морозиво із коренеплодів.
У закладі відвідувачі можуть побачити лише пластикові картини на стінах. Абажури для ламп зроблені із грибних волокон.
Щороку на одного німця припадає приблизно 40 кг пластикових упаковок. І лише 15% такого сміття переробляють.
Фото з відкритих джерел