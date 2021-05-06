У США створили робота, який самостійно прибирає сміття в океані

Група студентів із Техаського Ей-енд-еМ університету — Корпус-Крісті розробила робота, який може самостійно збирати сміття у воді.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kris 6 News.

«Оскільки наш університет оточений водою, ми хотіли створити проєкт, який обслуговував би довкілля ... воду, з якою ми щодня взаємодіємо», – заявив керівник проєкту Грег МакКан.

Сам 27-кілогромовий апарат, який отримав назву A.D.D.R.A.R., може збирати до близько дев’яти кілограмів сміття у воді, наприклад пластикові пляшки та пивні банки.

Робот використовує систему з камерами та GPS для пошуку самого сміття в океані, річці або в озері. Він може працювати як самостійно, так і бути керованим з відстані.

Його швидкість становить 5,6 км за годину. Проте A.D.D.R.A.R. може також рухатися при швидкості зворотного руху води в 3,2 км за годину та поривах вітру до 48 км за годину.

Загалом на проєкт студенти витратили понад 400 годин та 420 доларів на матеріал.

Як повідомляв Укрінформ, експерти з Університету Палермо (Італія) розробили першого у світі робота, який завдяки програмному забезпеченню може розмірковувати вголос.

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