У Львові стартувала школа бізнесу та неформальної освіти для підлітків

Діти отримають базові знання у сфері фінансів, побудові бізнесу та успішної кар’єри.

Про це повідомляє пресслужба Львіської міської ради, передає Укрінформ.

«Ми запросили представників успішних підприємств міста, які розкажуть підліткам про свій досвід, підхід до вирішення складних завдань, як знаходити фінансування на свої ідеї та креативне мислення. Перший тиждень навчання стартує вже сьогомо червня і триватиме впродовж тижня», – зазначає координаторка проєктів управління молодіжної політики Діана Наорлевич.

Розпочнуться заняття у школі BizSmart з тижневого інтенсивного курсу для підлітків 14-16 років. Їх ознайомлять з культурою створення стартапів, проєктним підходом до управління бізнесу тощо.

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Як зазначається у повідомленні, заняття у школі є безкоштовними, щоб приєднатися до першого курсу необхідно заповнити форму.

Фото з відкритих джерел