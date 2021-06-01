У школах Запоріжжя впроваджують електронні журнали та щоденники

Батьки в онлайн-режимі слідкуватимуть за відвідуванням занять дитиною і рівнем її успішності.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької міської ради, передає Укрінформ.

«З початку минулого навчального року 84 школи в місті почали застосовувати у своїй роботі такі електронні документи. На кінець року до сервісу долучилися понад 100 запорізьких шкіл, а починаючи з наступного навчального року всі 118 шкіл Запоріжжя будуть користуватися електронними журналами і щоденниками», - розповів директор департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Станіслав Романчук.

Сервіс має лаконічний інтерфейс. Є доступ до різних сторінок: дані про учнів, розклад уроків, списки відвідування, домашні завдання тощо.

Інформація вноситься вчителями, а за допомогою логіна й пароля батьки та учні зможуть отримати доступ до неї. Батьки в онлайн-режимі в е-щоденниках бачать інформацію про присутність дитини на навчанні, рівень її успішності, коментарі та поради вчителів, а учні – отримують завдання, слідкують за розкладом тощо.

Нагадуємо, що введення електронних журналів та щоденників не є загальнообов’язковим, рішення про їх використання ухвалює заклад освіти на добровільній основі.

Фото з відкритих джерел