У Краматорську запрацював «Тато Хаб»

На базі вільного простору татусі зможуть провести час з дитиною на курсах з риболовлі, туризму, екології та куховарства.

Про це повідомляє Донецька обласна державна адміністрація, передає Укрінформ.

«Ідея створення простору для поліпшення комунікації між батьком та дитиною виникла після реалізації проєкту сплаву «Еко тато може все». Ми побачили, що того часу, який татусі проводять зі своїми дітьми, недостатньо для порозуміння і підтримання гарних стосунків», – зазначив керівник проєкту Ярослав Бойко.

У хабі є спеціальні локації для неформального спілкування, проведення різноманітних заходів, роботи психолога простору із татами та зборів батьківської ради.

Також для залучення молоді буде функціонувати проєктно-грантова школа, волонтерський рух та школа культурного формування ідентичності тощо. Відвідувачі хабу зможуть скористатись послугами сімейного психолога, юриста та сімейного лікаря.

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Як зазначається у повідомленні, хаб створено для освіти чоловіків та їх дітей, він спрямований на підвищення комунікаційних навичок татусів, які можуть бути емоційно не пов'язаними зі своїми дітьми або дружиною.

Проєкт є сталим та довгостроковим. У 2021 році на діяльність простору залучено 420 тис. грн.

Фото: https://dn.gov.ua/