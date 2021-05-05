Австралія вводить уроки кібербезпеки для наймолодших школярів

Уряд Австралії вирішив ввести основи кібербезпеки в навчальний план з перших класів школи.

Про це повідомляє The Register, передає Укрінформ.

Для початку п’ятирічним першокласникам розкажуть, що такою інформацією, як дата народження чи повне ім’я, не можна ділитися із незнайомими людьми. Також дітям пояснять, що перед тим, як вводити особисті дані в мережу, необхідно обговорити це з батьками чи рідними.

Учні наступних двох класів освоять навички використовування логінів та паролів, їх проінформують про основні небезпеки в інтернеті.

У четвертому та п’ятому класах дітей навчатимуть визначати, яка інформація вважається особистою і може допомогти ідентифікувати жертву зловмиснику.

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Наразі над освітньою програмою працюють.

Фото з відкритих джерел