На Донеччині запрацював інноваційний центр освіти

У Волновасі розпочав роботу третій центр STEM-освіти, у якому проходять заняття із робототехніки для школярів віком від 6 до 10 років.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Фейсбук-сторінку Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України».

У повідомленні зазначається, що STEM-освіта (Science, Technology, Engineering and Mathematics) передбачає поєднання у навчанні природничого компоненту, інноваційних технологій та математики.

Під час навчання діти освоюють навички конструювання, програмування, алгоритмічного мислення, роботи в команді, розвивають емоційний інтелект. Наразі сформовано шість груп школярів, а заняття відбуваються двічі на тиждень.

За словами засновниці закладу Галини Теличко, спочатку дітей навчають створювати простих роботів, потім ускладнюють завдання – додають програмування, наприклад, зробити робота рухомим в одну сторону.

У перспективі планують впровадити заняття з 3D-моделювання, підготовки презентацій.

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Відомо, що два центри STEM-освіти працюють у Вугледарі та Кураховому. Для їх облаштування Проєкт USAID закупив сучасне обладнання – набори конструкторів, ноутбуки, три мультимедійні дошки. Центри освіти відвідують близько 200 дітей.

Фото з відкритих джерел