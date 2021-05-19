В Івано-Франківську запрацював Центр інноваційного розвитку
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу на своїй сторінці у Фейсбуці.
«Реєструй ідею! Приходь! Твори!» - таке гасло Центру інноваційного розвитку, що відкрили сьогодні в ІФНТУНГ в рамках виконання проєкту 2SOFT/1.2/86 «Ro-Ua Транскордонний академічний розвиток для досліджень та інновацій. Центр розрахований на широку аудиторію – від школярів, які тільки роблять перші кроки в інформаційних технологіях, до людей, які вже мають багаж необхідних знань, але потребують потужностей для реалізації своїх ідей», - повідомляє ІФНТУНГ.
В університеті переконані, що створення такого Центру особливо розширює можливості для студентів інженерних спеціальностей.
Фото: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Фейсбук