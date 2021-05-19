В Івано-Франківську запрацював Центр інноваційного розвитку

Потужності хабу в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу розраховані як на школярів, так і на кваліфікованих фахівців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Реєструй ідею! Приходь! Твори!» - таке гасло Центру інноваційного розвитку, що відкрили сьогодні в ІФНТУНГ в рамках виконання проєкту 2SOFT/1.2/86 «Ro-Ua Транскордонний академічний розвиток для досліджень та інновацій. Центр розрахований на широку аудиторію – від школярів, які тільки роблять перші кроки в інформаційних технологіях, до людей, які вже мають багаж необхідних знань, але потребують потужностей для реалізації своїх ідей», - повідомляє ІФНТУНГ.

Тут зазначають, що центр працюватиме за принципом Fab Lab, де кожний охочий має змогу втілити в матеріалі власні розробки. Для цього Центр інноваційного розвитку має дві зони. Перша - це co-working-зона, в якій є навчальна лабораторія, сучасні засоби проєктування, 3D-сканер, кілька 3D-принтерів, комп’ютерна техніка, інтерактивна дошка тощо. У другій, виробничій зоні, розмістили обладнання - малі й великі фрезери, токарно-фрезерний верстат, лазерні гравери-різаки, верстаки, оснащені інструментом із ручним та електроприводом, пневмокомплект для фарбування і не тільки, ріжучий плоттер та інше. Тобто, в одному місці поєднали все необхідне сучасне обладнання для реалізації власних ідей та проєктів.

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В університеті переконані, що створення такого Центру особливо розширює можливості для студентів інженерних спеціальностей.

Фото: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Фейсбук