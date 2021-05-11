Три подруги навчають дітей зі сходу України англійської

Ініціатива «English to the East» допомагає учням заповнити прогалини у знаннях через закриті школи та скасовані заняття під час бойових дій.

Про це йдеться у сюжеті «UA: Перший», передає Укрінформ.

Авторки ідеї – Анна Дев’ятко, Ельзара Галімова та Дарія Мимка. Вони навчають дітей зі сходу України, Криму та дітей учасників ООС. Наразі подруги об’єднали майже сотню учнів.

Навчання – безкоштовне, але необхідно пройти відбір. Заняття відбуваються онлайн, раз на тиждень. Кожна дитина має ментора, який підбирає теми та формати.

«Ми маємо з ними говорити не тільки про англійську мову, допомагати їм з граматикою та новими словами, ми також маємо розширити їх горизонти, допомогти побачити, що є нові цілі, нові можливості», – розповідає ментор Данило Ванін.

Читайте також: Австралія вводить уроки кібербезпеки для наймолодших школярів

За словами авторок ініціативи, головна мета проєкту – допомогти дитині у кризовий час повірити у власні сили.