Три подруги навчають дітей зі сходу України англійської
Про це йдеться у сюжеті «UA: Перший», передає Укрінформ.
Авторки ідеї – Анна Дев’ятко, Ельзара Галімова та Дарія Мимка. Вони навчають дітей зі сходу України, Криму та дітей учасників ООС. Наразі подруги об’єднали майже сотню учнів.
Навчання – безкоштовне, але необхідно пройти відбір. Заняття відбуваються онлайн, раз на тиждень. Кожна дитина має ментора, який підбирає теми та формати.
«Ми маємо з ними говорити не тільки про англійську мову, допомагати їм з граматикою та новими словами, ми також маємо розширити їх горизонти, допомогти побачити, що є нові цілі, нові можливості», – розповідає ментор Данило Ванін.
За словами авторок ініціативи, головна мета проєкту – допомогти дитині у кризовий час повірити у власні сили.