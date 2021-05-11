Студенти з Німеччини створили сумки з фруктової шкірки

Сумки розчиняються у воді й можуть використовуватися для удобрення рослин.

Про це повідомляє Dezeen, передає Укрінформ.

Студенти Лобке Бекфельд та Йоганна Хехемейер-Кюртен розробили напівпрозорі сумки з двох типів відходів – шкірки фруктів, що залишились від виробництва соків, а також коротких целюлозних волокон з місцевої текстильної фабрики.

Ключовим складником виробу є пектин – гелеутворювач, який витягується із клітинних стінок відходів плодів. Він діє як природне сполучна речовина. До нього додають целюлозні волокна довжиною менш ніж 5 міліметрів. Далі суміш заливають теплою водою та залишають на п’ять днів у формі, щоб вона затверділа.

За словами винахідниці Хехемейер-Куртен, відсоток целюлози, а також довжина і щільність волокон визначають структуру та рівень прозорості та еластичності матеріалу. У свою чергу натуральні пігменти пропонують різноманітні кольори від світлого до темного, від напівпрозорого до непрозорого, від тьмяного до мерехтливого.

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Непридатні для використання сумки можна утилізувати, розчинивши у теплій воді. Також целюлозу можна відфільтрувати за допомогою сита. Це дозволить використовувати її повторно, а пектин може слугувати добривом для рослин.

Фото: Pixabay