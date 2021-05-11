У Львові відкрилась соціальна крамниця вживаних речей

У Львові відкрили простір-крамницю, куди можна віддати зайві хороші речі й купити вживані. Крім того, протягом 11-12 травня тут відбудуться свято уважного споживача.

Як зазначають організатори, лекції допоможуть переосмислити споживання одягу в час кліматичної кризи, передає кореспондент Укрінформу.

«У Львові з’явилося місце, що пропагує уважне споживання - крамниця реюзу (повторного використання) та відкритий простір для лекцій, зустрічей, воркшопів. Соціальний бізнес «Ясна річ» — один із найдавніших в Україні. Перша крамниця уже сім з половиною років працює в Харкові», - уточнюється в пресрелізі.

Організатори зауважили, що бізнес працює за моделлю charity shop: сюди можна віддати зайві хороші речі й купити бюджетні вживані. Він співпрацює з територіальними центрами Львівської міської ради, тобто частина одягу йде на соціальні потреби.

Під час відкриття 11-12 травня відбудеться свято уважного споживача. А також прозвучать лекції від експертів та експерток про вплив швидкої моди на клімат, права працівників, що шиють модний одяг, розповіді про соціальний бізнес тощо.

Під час практичних заходів можна буде переосмислити власний або придбаний у крамниці одяг. Організатори обіцяють майстер-класи, тематичні ігри та розваги для дітей та підлітків.

Вхід на заходи вільний за попередньою реєстрацією, ліміт 10 людей на події.

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Як відомо, з 2018 року в Чернігові працює безкоштовний магазин «Дякую» в районі Масанів. Будь-хто може принести сюди свій одяг, взуття, речі, які потім візьмуть люди, які їх потребують. І єдина валюта, яка тут ходить, це слово «дякую».

Фото: Ірина Роговик