Україна постачатиме консервований борщ в Євросоюз

Вітчизняний бренд з Миколаївщини розпочав експорт органічного борщу за рецептом, розробленим для потреб ООС.

Про це повідомляє сайт Agronza, передає Укрінформ.

«На умовах волонтерства ми концентрований борщ в банках постачали на фронт. Долив окропу – і можна їсти. У мирних умовах це зручно для тих, хто не має часу чи можливості готувати. Відтоді ми вдосконалили рецепт і відправляємо борщ у банках на експорт. Його треба лише підігріти», – пояснив власник бізнесу Ян Островський.

Компанія з Миколаївської області експортує до ЄС різні консерви власного виробництва. Концентрований борщ за кордон продаватимуть у вегетаріанській версії, оскільки прихильники органічного харчування нерідко притримуються вегетаріанства та уникають продуктів тваринного походження. За словами власника підприємства, використання м'яса також значно б ускладнило виробництво та сертифікацію товару.

«Споживачі можуть долити бульйон до нашого борщу самі», – пояснив підприємець.

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В майбутньому підприємство планує замінити банки на реторт-пакети та налагодити поставки борщу і в українські мережі супермаркетів.