Сезон імпортної капусти нового врожаю можна вважати офіційно відкритим

Перша капуста з теплиць Македонії від 36 грн/кг вже пропонується в терміналі оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" (Львів).

Про це повідомляє сайт Шувар.інфо, передає Укрінформ.

"Сезон імпортної капусти врожаю 2021 року в Україні можна вважати офіційно відкритим. Найближчими тижнями пропозиція буде збільшуватись, що дозволяє з великою ймовірністю прогнозувати зниження ціни", - зазначається в повідомленні.

Взагалі динаміка цін на овочеву продукцію ринку станом на 5 лютого стабільна. Із 43-х позицій, що пропонуються споживачеві, подорожчала на 33% лише цибуля-порей, наразі її можна купити по 16-20 грн за кг. Проте, цибуля ріпчаста жовта подешевшала на 11%, мінімальна ціна за кг - 3.50, максимальна - 4.50. Найдешевше коштують морква та буряк (4 грн), капуста - 5 грн, картопля - 8.50.

За пучок редису правлять 16 грн, кг тепличних помідорів - 30 грн, огірок дорожчий - за кг треба сплатити 49 грн.

Найдорожче коштує зелень: м'ята, салат Айсберг - по 300 грн за кг, розмарин, рукола - 250 та 200 грн.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Державної служби статистики, з грудня 2019 року по грудень 2020 року всі овочі "борщового набору" подешевшали на 6,3-42,9%.