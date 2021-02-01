Українські селекціонери створили сорт картоплі з урожайністю близько 100 т/га

Український Інститут картоплярства вивів надврожайний сорт картоплі «Княгиня», який дає урожай близько 100 тонн з гектара.

Про це повідомляє пресслужба Національної академії аграрних наук України, передає Укрінформ.

«За вирощування в науково-дослідних установах, елітгоспах, сортовипробуванні урожайність вітчизняних сортів сягає 40-50 т/га. Зокрема, урожайність сорту «Княгиня» на зрошенні у виробничих умовах становила 100 т/га», - йдеться у повідомленні.

При цьому врожайність сорту «Княгиня» майже у 6 разів перевищує середню врожайність картоплі в Україні (17 т/га).

Як зазначається, станом на 2021 рік до Реєстру сортів рослин України занесено 196 сортів картоплі, 85 з яких - української селекції, 66 створені в Інституті картоплярства.

«Сорти відрізняються від зарубіжних аналогів високими адаптивними властивостями, посухо- та жаростійкістю, а також тим, що мають більш пролонгований період ефективного репродукування та високі смакові якості», - повідомили у пресслужбі інституту.

Протягом 2016-2020 років до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, було занесено 20 нових сортів селекції від Інституту картоплярства.

Картоплярство є однією із пріоритетних галузей сільськогосподарського виробництва в Україні. За валовим виробництвом картоплі Україна входить в трійку провідних виробників у світі. За 2019 рік світове виробництво картоплі склало понад 371,3 млн т, з них 23 млн т було вирощено в Україні.