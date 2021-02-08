В Україні проходитиме пілотний етап дослідження PISA-2022

В Україні проходитиме пілотний етап дослідження PISA-2022

Укрінформ
В Україні з 5 квітня до 16 травня 2021 року буде проведено пілотний етап міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022.

Про це повідомляє PISA-Ukraine, передає Укрінформ.

Більше 3 тисяч учнів і студентів з 66 закладів освіти, які у минулому році увійшли до вибірки, проходитимуть комп’ютерне тестування з читання, природничих наук, математики, а також братимуть участь в анкетуванні.  

Зазначається, що мета пілотного етапу – перевірити, як працюють інструменти дослідження в Україні, затвердити процедуру адміністрування тощо. Організатори зазначають, що це сприятиме якісному проведенню основного  етапу.

Основний етап  дослідження PISA, який  було заплановано на 2021 рік,  перенесено на 2022 рік через пандемію COVID-19. 

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PISA - міжнародне дослідження  якості освіти, що охоплює понад 80 країн. Його ціль -  визначити  здатність підлітка використовувати знання і вміння, отримані в школі, за можливих життєвих труднощів і викликів.

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