В Україні стартує онлайн-набір до Єврошколи-2021

Представництво Європейського Союзу в Україні оголошує онлайн-набір до Єврошколи-2021, яка проходитиме у березні-червні.

Про це повідомляє EU Study Days in Ukraine на своїй Фейсбук-сторінці, передає Укрінформ.

У повідомленні зазначається, що проєкт надає можливість українським студентам та випускникам українських вищих навчальних закладів удосконалити свої знання про Європейський Союз і відносини між ЄС та Україною.

Цьогоріч заплановано 12 онлайн-модулів, які включають вебінари з провідними європейськими та українськими експертами. Їх учасники отримають інформаційні матеріали та зможуть перевірити свої знання, склавши тест.

EU Study Days (Єврошкола) - проєкт Представництва Європейського Союзу в Україні, який сприяє розвитку мережі української молоді для комунікації, обміну досвідом, співпраці і впровадження спільних ініціатив.