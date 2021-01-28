В Україні створять е-платформу для вступу іноземних студентів у виші

Мінцифри разом з МОН, МОЗ, МВС та МЗС створюють єдину електронну платформу для вступу іноземних студентів в українські університети.

Як передає Укрінформ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Фейсбуці.

"Готуємо онлайн-сервіси в освітній сфері. Онлайн-вступ для іноземців — один з майбутніх проєктів, які полегшать життя абітурієнтам та студентам. Минулого року онлайн-освіта вийшла на новий рівень. Світ пристосовувався до нових правил у zoom на онлайн-лекціях та заняттях", - написав Федоров.

За його словами, процес онлайн-вступу для іноземців буде спрощений та позбавлений баготокрокрокової бюрократичної процедури. Стадії зарахування іноземних студентів до закладів вищої освіти будуть зручними. Студенти зможуть відправити інформацію онлайн, а також отримати офер від ВНЗ та електронні запрошення на навчання (стажування) в Україні. Абітурієнт зможе побачити усі необхідні стадії в електронному кабінеті.

Окрім цього, в уряді працюють над системою моніторингу працевлаштування та кабінетом студента. А також планують модернізувати Єдину державну електронну базу з питань освіти. "На цьому плани не закінчуються — готуємо концепцію та стратегію цифрової трансформації сфери освіти і науки", - додав віцепрем'єр.

Фото: Михайло Федоров у Фейсбуці