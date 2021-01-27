Дія ID, е-лікарняний та податкова в онлайні: Федоров анонсує запуск нових продуктів

Міністерство цифрової трансформації запустить нові цифрові продукти під час Diia Summit у квітні 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі.

Зокрема, він анонсував запуск Дія ID - електронного підпису у смартфоні, завдяки якому українці зможуть підписувати документи й отримувати адміністративні та фінансові послуги онлайн.

Крім цього, будуть запущені онлайн-послуги зміни місця реєстрації, надання дозволу на початок виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію об’єктів класу наслідків СС2 та СС3.

Також у квітні Мінцифри запустить послугу з автоматичної реєстрації ФОП. За словами Федорова, наразі готуються відповідні зміни до законодавства про реєстрацію ФОП без участі реєстратора. Водночас буде запущено електронний лікарняний та податкові онлайн-послуги, зокрема буде переведено в Дію послуги кабінету платника податків.

Як повідомляв Укрінформ, презентація оновленого застосунку Дія 2.0. відбулася 5 жовтня 2020 року. В нову версію Дії було додано понад 10 цифрових послуг.