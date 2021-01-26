Мінцифри цьогоріч планує відкрити від 7 до 15 центрів «Дія. Бізнес» у різних містах

Міністерство цифрової трансформації України планує цього року відкрити від 7 до 15 центрів підтримки підприємців "Дія.Бізнес" в різних містах України.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії – 2030.

"Цього року ми плануємо відкрити від 7 до 15 таких центрів ("Дія.Бізнес" - ред.). Ми вже зараз спілкуємося з такими містами, як: Черкаси, Вінниця, Ужгород, Одеса, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Кременчуг та іншими", - сказала Іонан.

Вона зазначила, що у 2020 році в Україні було відкрито 3 таких центри: у Харкові, Миколаєві та в КНУ ім. Шевченка.

Іонан нагадала, що центри "Дія.Бізнес" - це частина масштабного національного проєкту Мінцифри з розвитку підприємництва в Україні. Другою частиною проєкту - є онлайн-платформа "Дія.Бізнес", на якій можна отримати послуги з безкоштовного консалтингу та пройти безкоштовне навчання в онлайн-школі. Також на платформі доступні: інтерактивний довідник, кейси, новини, каталог виставок та подій для підприємців і багато іншої інформації, яка може бути потрібною та цікавою для бізнес-спільноти. За словами заступника міністра, торік платформою скористалося 500 тисяч осіб, а загалом на сайті створено понад 14 тисяч особистих кабінетів підприємців. Навчання в онлайн-школі вже розпочало 5 тисяч користувачів.

Мінцифри планує розширювати можливості платформи. Так вже у І-ІІ кварталі цього року буде запущена платформа інпакт-інвестування для малого та середнього бізнесу. Також у відомстві планують запустити маркет-плейс фінансових продуктів та аутсорсингову платформу.

Як повідомляв Укрінформ, онлайн-платформу для підприємців «Дія.Бізнес» Мінцифри запустило 28 лютого 2020 року. Перший в Україні центр підтримки підприємців "Дія.Бізнес" запрацював 1 липня у Харкові.

Національна економічна стратегія - 2030 розробляється робочою групою Кабінету Міністрів на платформі Центру економічного відновлення. Обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 розпочалося 22 січня і триватиме до 10 лютого.