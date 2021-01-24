Федоров пояснив, коли з'явиться повністю автоматична реєстрація ФОП

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на Урядовий портал, про це повідомив Віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у інтерв’ю для видання MC.Today.

“Трансформація повинна стати релігією кожного міністерства. Там повинні працювати менеджери, що розглядають усі завдання з точки зору того, як зробити їх швидшими та дешевшими. Потрібно все спрощувати, змінювати суть процесів, щоб не важливо було, хто прийшов до влади, і все рухалося за окресленим шляхом”, — сказав Федоров.

Федоров нагадав, зокрема, про онлайн-реєстрацію ФОП, що однією з перших з’явилася на порталі Дія. Тепер процес відкриття ФОП скоротився з 30 до 3 етапів. За 8 місяців існування онлайн-послуги на порталі Дія нею скористалися вже понад 200 тисяч українців. Рік тому лише 4-6% приватних підприємців відкривали бізнес онлайн, зараз це близько 50%. Зараз Мінцифри працює над повною автоматизацією реєстрації ФОП. Для цього у Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт. Повністю автоматична реєстрація ФОП на порталі Дія стане доступною вже навесні 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство цифрової трансформації навесні 2021 року запустить національну онлайн-платформу е-демократії ВзаємоДія.