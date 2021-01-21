Федоров повідомив, які послуги Мінцифри запустить у першому кварталі цього року

Міністерство цифрової трансформації України у першому кварталі цього року планує запустити: Дія ID, послугу зі зміни місця проживання, будівельні послуги класів наслідків СС2 та СС3, податкові онлайн послуги, електронний медичний висновок та автоматичну реєстрацію бізнесу.

Як передає Укрінформ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Фейсбуці.

«Які цифрові проєкти та послуги запускає Мінцифра в першому кварталі 2021? Дія ID, зміна місця проживання, будівельні послуги класів СС2 та СС3, податкові онлайн послуги, електронний медичний висновок, автоматична реєстрація бізнесу. Унікальні продукти, як завжди, трансформують Україну. Усі ці послуги скоро будуть доступні онлайн в Дії. Завдяки найкращій команді Мінцифри", - написав віцепрем'єр.

Упродовж перших трьох місяців у відомстві планують запустити: Дія ID — сучасний цифровий підпис, який полегшить українцям отримання послуг в онлайні; послугу зі зміни місця реєстрації онлайн; будівельні онлайн-послуги — початок виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію об’єктів класу наслідків СС2 та СС3; автоматичну реєстрацію послуг для ФОП онлайн; автоматичну реєстрацію ФОП без участі реєстратора; електронний медичний висновок у системі eHealth; податкові онлайн послуги - переведення у Дію послуг кабінету платника податків.

Читайте також: Мінцифри у 2021 році запустить кілька національних проєктів

«Розробили методологію та синхронізуємося з командами, як покращити кожен проєкт. Проводимо зустрічі, наприклад, щотижня збираємося на Дія Board. Це стратегічна нарада з топ-командою, де ми приймаємо рішення з реалізації та випуску продуктів, обговорюємо запуск. Паралельно робочі групи працюють над нормативними змінами, функціоналу та впровадженням проєктів", - повідомив Федоров.

Як повідомляв Укрінформ, презентація оновленого застосунку Дія 2.0. відбулася 5 жовтня 2020 року. В нову версію Дії було додано понад 10 цифрових послуг.