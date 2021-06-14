Суд у Мінську не задовольнив скаргу Сапеги на її затримання

Суд Партизанського району Мінська в понеділок не задовольнив скаргу Софії Сапеги на її затримання.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Інтерфакс-Захід.

"Суд ухвалив залишити скаргу без задоволення", - повідомила суддя Наталя Дєдкова.

Вона уточнила, що рішення може бути оскаржене й опротестоване в установленому законодавством порядку.

Як повідомлялося, в понеділок суд Партизанського району почав розгляд скарги в закритому режимі. Сапега на засіданні не була присутня.

У неділю адвокат Сапеги Олександр Філанович розповів, що росіянка подала скаргу на своє затримання в суд.

Філанович також зазначив, що в п'ятницю, 11 червня, в управлінні Слідчого комітету Республіки Білорусь по Мінську ознайомився "з документами, що стосуються затримання Софії, а також іншими відомостями про порушення стосовно Софії 23 травня 2021 року ще однієї кримінальної справи".

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, здійснив вимушену посадку в Мінську під приводом ймовірності скоєння теракту.

Після посадки лайнера були затримані його пасажири - редактор внесеного в Білорусі в список екстремістських Телеграм-каналу «Білорусь головного мозку», колишній редактор Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега.

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Згодом спецслужби Білорусі оприлюднили відео із «зізнанням» Романа Протасевича, при цьому на його обличчі і руках були помітні сліди катувань.

Також з'явилося відео із зізнанням Сапеги. Зокрема, дівчина на запису зізнається, що редагувала Телеграм-канал про білоруських силовиків "Чорна книга Білорусі". За даними правозахисного центру "Весна", її обвинувачують за ч.3 статті 130 КК Білорусі - "розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі". Стаття передбачає до 12 років позбавлення волі.

Європейська рада після цього інциденту вирішила застосувати додаткові індивідуальні санкції проти осіб і установ у Білорусі, а також обмежувальні заходи проти економіки країни.

Всім авіаперевізникам ЄС рекомендується уникати польотів над Білоруссю, літакам білоруських авіакомпаній заборонений доступ у європейські аеропорти.