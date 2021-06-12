Батьки Протасевича просять Меркель допомогти із визволенням сина

Батьки затриманого в Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича закликали канцлера Німеччини Ангелу Меркель сприяти його звільненню.

Своє прохання вони висловили в інтерв'ю німецькій газеті Bild, повідомляє Укрінформ.

"Ми просимо вас допомогти нам, щоб усі невинні вийшли з тюрем на волю… Будь ласка, зупиніть Лукашенка. Кожен новий день, ні, кожна нова година коштує життя невинним, у тому числі дітям", - сказали Наталя і Дмитро Протасевичі, звертаючись до глави уряду ФРН.

За словами батьків, їхні листи до сина не доходять, а Романів адвокат «не може вільно поговорити» з ними телефоном.

Протасевичі 10 місяців тому виїхали з Білорусі до Польщі після погроз через роботу їхнього сина.

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, здійснив вимушену посадку в Мінську під приводом імовірності скоєння теракту.

Після посадки лайнера були затримані його пасажири - редактор занесеного в Білорусі до списку екстремістських Телеграм-каналу «Беларусь головного мозга», колишній редактор Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега.

Згодом спецслужби Білорусі оприлюднили відео з «зізнанням» Романа Протасевича, при цьому на його обличчі і руках були помітні сліди катувань.

Європейська рада після цього інциденту вирішила застосувати додаткові індивідуальні санкції проти осіб і установ у Білорусі, а також обмежувальні заходи проти економіки країни.

Всім авіаперевізникам ЄС рекомендується уникати польотів над Білоруссю, літакам білоруських авіакомпаній заборонено доступ до європейських аеропортів.