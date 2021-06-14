Суд у Мінську розгляне скаргу Сапеги на затримання - адвокат

Громадянка Росії Софія Сапега, заарештована в Мінську разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем, подала до суду скаргу на своє затримання.

Про це повідомив адвокат Олександр Філанович, передає Укрінформ із посиланням на DW.

"У четвер адвокат відвідав Софію. Почувається нормально. Вона подала скаргу на своє затримання до суду. Розгляд скарги відбудеться в суді Партизанського району 14 червня 2021 року. Судове засідання закрите", - розповів Филанович.

Він також повідомив, що проти росіянки у Слідчому комітеті Білорусі порушено ще одну справу.

За даними правозахисного центру "Весна", уточнює DW, дівчина є підозрюваною за кримінальною статтею про "розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі". Стаття передбачає до 12 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса. Після приземлення в Мінську були заарештовані активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич та його подруга, громадянка РФ Софія Сапега. Білоруські правозахисники визнали Сапегу і Протасевича політв'язнями.

Згодом спецслужби Білорусі оприлюднили відео із "зізнанням" Протасевича, при цьому на його обличчі й руках були помітні сліди тортур.

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Європейська рада після цього інциденту вирішила застосувати додаткові індивідуальні санкції проти низки фізичних і юридичних осіб Білорусі, а також обмежувальні заходи проти економіки країни.

Усім авіаперевізникам ЄС рекомендується уникати польотів над Білоруссю, літакам білоруських авіакомпаній заборонено доступ до європейських аеропортів.