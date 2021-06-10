ЄС має проводити більш активну та скоординовану політику стосовно Росії – Мішель

Європейський Союз (ЄС) має проводити більш активну та скоординовану політику стосовно Росії, але для цього лідери ЄС мають визначитися, чого саме вони чекають від такої політики.

Як повідомляє Укрінформ, про це на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі сказав президент Європейської ради Шарль Мішель. Повний текст його промови щодо підсумків саміту ЄС від 24-25 травня оприлюднений на сайті Європейської ради.

«Ми провели стратегічні дебати навколо наших відносин з Росією, і ми одноголосно засудили незаконну, провокативну та руйнівну діяльність Росії… Лідери обмінювалися поглядами та досвідом відносин з Росією без жодних обмежень. Росія створила полосу конфліктів у сусідстві та за його межами. Стикаючись з цим, ми частіше реагували, ніж діяли проактивно. Замість такого реагування, якого ми не хочемо, ми маємо, по-перше, вирішити, чого ми хочемо від Росії. Нам потрібно краще визначити власні стратегічні цілі та кращі шляхи для їх досягнення», - сказав Мішель.

Читайте також: Джапарова обговорила з представником ЄС взаємодію по Кримській платформі

Він зауважив, що відпрацювання такої позиції потребує часу та підготовки до якісного обговорення за визначеною методологією, зі зрозумілими цілями та висновками.

«В тому, що стосується методології. Відносини між ЄС і Росією є складними, дуже складними, і стратегічний вибір має починатися із розбудови нашої колективної розвідки. Це забирає час, але, в тривалій перспективі, це береже його. Якщо ми поділяємо спільні цінності, нам простіше ухвалювати колективні рішення. Тоді ми є сильнішими, тому що більш об’єднані», - сказав Мішель.

Він зауважив, що розробка нової стратегії відносин між ЄС і Росією має ґрунтуватися на вже погоджених п’яти принципах, які залишаються актуальними, як завжди:

імплементація Мінських угод;

зміцнення відносин із партнерами на сході;

зміцнення стійкості ЄС;

вибіркове співробітництво з Росією в інтересах Євросоюзу;

підтримання контактів між людьми та підтримка громадянського суспільства в Росії.

«Ми продовжимо цю роботу під час нашої наступної зустрічі, на основі доповіді, яку ми запросили від Єврокомісії та високого представника ЄС. Ця доповідь буде містити конкретні варіанти і сценарії», - сказав президент Європейської ради.

Читайте також: Джапарова обговорила з представником ЄС взаємодію по Кримській платформі

Як вже повідомлялося, 24 травня під час саміту ЄС у Брюсселі лідери ЄС провели дискусію щодо стану відносин між ЄС і Російською Федерацією, та доручили високому представнику ЄС підготувати деталізовану «широку» доповідь щодо можливих напрямків та варіантів подальших відносин з Російською Федерацією для продовження обговорення цієї теми під час наступного саміту ЄС, що має відбутися 24-25 червня цього року.