Лідери Євросоюзу засудили руйнівні дії Росії - Мішель

Лідери країн ЄС провели поглиблене обговорення питань взаємин з Росією та засудили дії Кремля проти Євросоюзу і його партнерів.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками першого дня зустрічі лідерів ЄС розповів президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми обговорили наші відносини з Росією та засудили незаконні, провокативні та руйнівні дії Росії проти ЄС, країн-членів та партнерів. Ми підтвердили солідарність із країнами-членами, особливо із Чеською Республікою, та підтримали її відповідь на такі дії (з боку Росії – ред.)», - сказав Мішель.

Він розповів, що лідери Євросоюзу підтвердили намір будувати відносини з Росією на основі п’яти керівних принципів та запросили Високого представника ЄС і Єврокомісію до наступного саміту ЄС (має відбутися у червні) представити доповідь про можливі політичні опції у відносинах з РФ.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи розглядається введення нових санкцій проти Російської Федерації, Шарль Мішель зауважив, що ЄС уже запровадив їх і має можливість регулярно обговорювати це питання під час кожного засідання Європейської ради.

«Ми відчували, особливо протягом минулих місяців і минулих років, що дуже важливо мати в межах Європейської ради поглиблену дискусію стосовно відносин між ЄС і Росією. Сьогодні ввечері ми мали дуже серйозну, плідну і корисну дискусію з метою підготувати наступний крок. Наступний крок – це буде доповідь Єврокомісії та Високого представника ЄС… яка охоплю всі сфери наших відносин з Росією», - пояснив президент Європейської ради.

Він зауважив, що європейські лідери мали сьогодні нагоду вислухати думки одне одного та підтвердити потужну солідарність країн-членів.

«На основі цього ми будемо працювати над деталями, щоб мати стратегічне бачення та, як я сподіваюся, стратегічні дії стосовно Росії», - додав Мішель.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому Високий представник ЄС Жозеп Боррель здійснив візит до Москви, щоб висловити позицію Євросоюзу у справі отруєння та арешту Олексія Навального, а також обговорити двосторонні відносини. Під час візиту Боррель зазнав інформаційних провокацій з боку приймаючої сторони та констатував, що Росія взяла курс на конфронтацію з Євросоюзом, вбачаючи у його демократичних принципах екзистенційну загрозу для себе.

Фото: Офіс Президента